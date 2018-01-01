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Музычук уступила в полуфинале чемпионата мира

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Музычук не смогла пройти россиянку Катерину Лагно.
Мария Музычук проиграла в полуфинале ЧМ по шахматам
Мария Музычук проиграла в полуфинале ЧМ по шахматам
ugra2018.fide.com

Украинка Мария Музычук проиграла в полуфинале чемпионата мира по шахматам, который проходит в Ханты-Мансийске, россиянке Катерине Лагно.

Две первые партии были ничейными, а вот в играх с укороченным контролем удача улыбнулась Лагно.

Таким образом, мы не увидим Музычук в финале мирового первенства.

Чемпионат мира по шахматам, 1/2 финала

Мария Музычук (Украина) - Катерина Лагно (Россия) - 1:3

Сестра Марии Анна Музычук завершила выступления в четвертьфинале соревнований, уступив россиянке Александре Костенюк.

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Теги: Мария Музычук, чемпионат мира по шахматам, шахматы
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