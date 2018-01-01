Мария Музычук - в полуфинале чемпионата мира
Анне Музычук не удалось составить компанию сестре.
Мария Музычук одержала сложную победу над представительницей Казахстана Жансае Абдумалик в четвертьфинале чемпионата мира по шахматам, который проходит в России.
В классических шахматах шахматистки обменялись победами, но затем им пришлось сыграть еще шесть блиц-партий.
Сестра Марии Анна Музычук не смогла пробиться в полуфинал, проиграв на тай-брейке россиянке Александре Костенюк.
В полуфинале Мария Музычук сыграет с россиянкой Катериной Лагно, уроженкой Львова, которая до 2014 года была гражданкой Украины.
Ранее, Анна Музычук завоевала два золота командного Кубка Европы.
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