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Мария Музычук - в полуфинале чемпионата мира

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Анне Музычук не удалось составить компанию сестре.
Мария Музычук
Мария Музычук
argumentua.com

Мария Музычук одержала сложную победу над представительницей Казахстана Жансае Абдумалик в четвертьфинале чемпионата мира по шахматам, который проходит в России. 

В классических шахматах шахматистки обменялись победами, но затем им пришлось сыграть еще шесть блиц-партий.

Сестра Марии Анна Музычук не смогла пробиться в полуфинал, проиграв на тай-брейке россиянке Александре Костенюк. 

В полуфинале Мария Музычук сыграет с россиянкой Катериной Лагно, уроженкой Львова, которая до 2014 года была гражданкой Украины.

Ранее, Анна Музычук завоевала два золота командного Кубка Европы.

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Теги: шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук
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