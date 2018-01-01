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Украинские шахматистки узнали первых соперниц на чемпионате мира

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Мировое первенство стартует 3 ноября в Ханты-Мансийске.
Украинские шахматистки узнали первых соперниц на чемпионате мира

В ближайшую субботу, 3 ноября, в Ханты-Мансийске (Россия) стартует чемпионат мира по шахматам среди женщин.

В соревнованиях примут участие 64 спортсменки из 28 стран, в том числе пять украинских шахматисток.

В первом туре Анна Музычук (2555) встретится с Хамид Рани (1909) из Бангладеш, Мария Музычук (2533) сыграет с Вафой Шахендой (2148) из Египта, Анна Ушенина (2451) сразится с Лилит Мкртчан (2384) из Армении, первой соперницей Натальи Жуковой (2403) будет китаянка Шицюнь Ни (2427), а Инна Гапоненко (2409) стартует матчем против представительницы США Ирины Круш (2417). 

Соревнования будут проходить по нокаут-системе. В первых пяти кругах (до полуфинала включительно) матчи состоят из 2 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с 1-го. В случае ничейного счета победительницу определяет тай-брейк.

В финальном матче играются 4 партии с классическим контролем времени. В случае равенства очков, участницы играют тай-брейк.

Расписание чемпионата мира: 
3-5 ноября – 1-й круг
6-8 ноября – 2-й круг
9-11 ноября – 3-й круг
12-14 ноября – 4-й круг (четвертьфинал)
15-17 ноября – 5-й круг (полуфинал)
18 ноября – выходной день
19-23 ноября – 6-й круг (финал)

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Теги: шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук
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