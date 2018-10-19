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Анна Музычук завоевала два золота командного Кубка Европы

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Киевская шахматная федерация стала пятой.
Сестры Музычук
Сестры Музычук
http://eurochess2018.com/

Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла два золота на Клубном Кубке Европы, который проходил с 11 по 18 октября в греческом Порто-Карасе.

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Анна Музычук выступала за команду Cercle d`Echecs de Monte-Carlo, и таким образом выиграла уже свой 5-й личный кубок.

Еще одна украинка Анна Ушенина вместе с российской Угрой завоевала бронзу.

Киевская шахматная федерация заняла 5-е место.

Кроме того, Анна и Мария Музычук стали лучшими шахматистками на первой доске. За Анной - золото, а Мария стала серебрянным призером соревнований.

Ранее, Мария Музычук выиграла золото шахматной Олимпиады.

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Теги: шахматы, Анна Музычук, Мария Музычук, Анна Ушенина
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гость  (аноним)  19.10.2018, 15:31
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