Анна Музычук завоевала два золота командного Кубка Европы
Киевская шахматная федерация стала пятой.
Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла два золота на Клубном Кубке Европы, который проходил с 11 по 18 октября в греческом Порто-Карасе.
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Анна Музычук выступала за команду Cercle d`Echecs de Monte-Carlo, и таким образом выиграла уже свой 5-й личный кубок.
Еще одна украинка Анна Ушенина вместе с российской Угрой завоевала бронзу.
Киевская шахматная федерация заняла 5-е место.
Кроме того, Анна и Мария Музычук стали лучшими шахматистками на первой доске. За Анной - золото, а Мария стала серебрянным призером соревнований.
Ранее, Мария Музычук выиграла золото шахматной Олимпиады.
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