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Google посвятил дудл украинской шахматистке

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Дудл представлен по случаю 114-й годовщины со дня рождения украинки.
Google посвятил дудл украинской шахматистке

Поисковик Google посвятил дудл советской шахматистке, уроженке Украины Людмиле Руденко. Изображение украинки 27 июля появилось на главной странице поисковика.

Дудл представлен по случаю 114-й годовщины со дня рождения Людмилы Руденко, которая первой среди украинок стала чемпионкой мира по шахматам.

Руденко родилась в 1904 году в Полтавской области. В 1950 году шахматистка выиграла чемпионат мира и стала второй женщиной, которая когда-либо выигрывала мировое первенство. Титул чемпиона она сохраняла до 1953 года. В 2015 году Руденко внесли во Всемирный шахматный зал славы.

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Теги: шахматы, Google
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