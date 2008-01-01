Google посвятил дудл украинской шахматистке

Дудл представлен по случаю 114-й годовщины со дня рождения украинки.

Поисковик Google посвятил дудл советской шахматистке, уроженке Украины Людмиле Руденко. Изображение украинки 27 июля появилось на главной странице поисковика.

Дудл представлен по случаю 114-й годовщины со дня рождения Людмилы Руденко, которая первой среди украинок стала чемпионкой мира по шахматам.

Руденко родилась в 1904 году в Полтавской области. В 1950 году шахматистка выиграла чемпионат мира и стала второй женщиной, которая когда-либо выигрывала мировое первенство. Титул чемпиона она сохраняла до 1953 года. В 2015 году Руденко внесли во Всемирный шахматный зал славы.

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