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Шахматы: Музычук выиграла, Ушенина и Осмак сыграли вничью

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За тур до конца чемпионата Европы трое украинок претендуют на попадание на ЧМ.
Анна Ушенина
Анна Ушенина
ewcc2018.eu

В предпоследнем туре женского чемпионата Европы, который заканчивается в словацких Высоких Татрах состоялось украинское дерби. Впрочем, Анна Ушенина и Юлия Осмак заключили быстрый мир после 16-ти ходов, решив сохранить силы на последний тур.

Мария Музычук белыми технично обыграла грузинку Мери Арабидзе.

Таким образом, перед последним туром Анна Ушенина сохранила вторую позицию, отставая от лидирующей Валентины Гуниной на одно очко. Музычук и Осьмак занимают седьмое и восьмое места и по идее ничьи в последнем туре гарантируют им место в топ-14, а с ним и путевку на чемпионат мира.

Математические шансы зацепиться за квалификацию на чемпионат мира есть у Инны Гапоненко и Ольги Бабий, которые занимают 30 и 36 места соответственно. Они в последнем туре играют между собой, но даже победа им не гарантирует – все будут решать дополнительные коэффициенты.

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Теги: шахматы, Мария Музычук, чемпионат Европы
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