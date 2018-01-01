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Шахматы: Музычук обыграла россиянку и улучшила свое положение на ЧЕ

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Анна Ушенина продолжает находиться на второй позиции, но лидер становится недосягаем.
Анна Ушенина
Анна Ушенина
ewcc2018.eu

На женском чемпионате Европы по шахматам в Высоких Татрах (Словакия) состоялись партии девятого тура (из 11-ти).

Анна Ушенина черными устояла против болгарки Антуанеты Стефановой против которой она всю партию она отбивалась. Ушенина сохранила второе место, которое делит еще с тремя соперницами, в том числе со Стефановой. А вот лидер чемпионата Европы  россиянка Валентина Гунина выиграла третью партию подряд и от группы преследователей оторвалась на одно очко.

Мария Музычук на классе черными обыграла россиянку Дарью Войт и после двух поражений подряд экс-чемпионка мира она поднялась на десятую позицию.

На девятом месте за два тура до конца ЧЕ Юлия Осьмак, которая блестяще разбила россиянку Марину Нечаеву.

Увы, проиграла свою партию Инна Гапоненко, но она сохраняет шансы зацепиться за топ-14, дающее право поехать на чемпионат мира, но ей нужно выигрывать две партии подряд.

В 10-м туре на чемпионате Европы состоится украинское дерби - Ушениной играть с Осьмак, а очки нужны обеим украинкам. Музычук же белыми сыграет с грузинкой Мери Арабидзе.

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Теги: шахматы, чемпионат Европы, Мария Музычук
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