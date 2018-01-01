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Шахматы: Ушенина выиграла, Музычук белыми проиграла

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За три туда до конца ЧЕ Мария Музычук выпала из зоны попадания на чемпионат мира.
Мария Музычук
Мария Музычук
ewcc2018.eu

После дня паузы на женском чемпионате Европы по шахматам в Высоких Татрах состоялись партии восьмого тура (из 11-ти).

Анна Ушенина обыграла Элину Даниелян из Армении, а вот Мария Музычук белыми проиграла польке Клаудии Кулон. Таким образом, Мария опустилась на 20-е место в турнирной таблице и покинула зону квалификации чемпионата мира (топ-14).

Порадовала Юлия Осьмак, которая обыграла чеными испанку Сабрину Вегу Гутьеррес. Она поднялась как раз на 14-е место.

Отметим выигрыш Инны Гапоненко у россиянки Евгении Овод, благодаря чему Инна поднялась на 18-ю строчку, так что до зоны квалификации уже рукой подать.

Таким образом, после восьми туров лидеры не изменились – россиянка Валентина Гунина имеет 7 очков, по 6,5 – у Ушениной, болгарки Стефановой и польки Кулон.

В девятом туре Гунина сыграет с Кулон, а Ушенина черными будет держать удар против Стефановой. Гапоненко и Осьмак получили белый цвет, но у Инны опасная соперница – чемпионка Европы грузинка Дзагнидзе. Осьмак сыграет с россиянкой Мариной Нечаевой, а Музычук с еще одной  россиянкой Дарьей Войт.

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Теги: шахматы, Мария Музычук
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