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Шахматы: Музычук потерпела первое поражение на ЧЕ

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Анна Ушенина продолжает находиться в группе лидеров.
Мария Музычук
Мария Музычук

На женском чемпионате Европы по шахматам в Высоких Татрах состоялись партии седьмого тура (из 11-ти).

Увы, в этом туре черными Мария Музычук уступила россиянке Валентине Гуниной, осложнив себе задачу попадания в призы.

Еще одна украинка Анна Ушенина сдержала натиск другой россиянки – Александры Горячкиной, и благодаря ничьей она осталась в чемпионской гонке.

Проиграла и Юлия Осьмак, уступив Ирине Бульмаге из Молдовы.

Таким образом, после семи туров с 6 очками в турнире по прежнему лидирует россиянка Валентина Гунина. Анна Ушенина идет на втором месте, отставая на пол-очка. Мария Музычук опустилась на 8-е место, а Осьмак - на 19-е место. Остальные украинки еще ниже. Напомним, для попадание на Кубок мира нужно попасть в топ-14.

В восьмом туре Анна Ушенина сыграет белыми с армянкой Элиной Даниелян, а Мария Музычук – с полькой Клаудией Кулон.

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Теги: Мария Музычук, шахматы
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