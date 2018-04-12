Шахматы: Ушенина победила чемпионку Европы

Анна Ушенина вышла в лидеры чемпионата Европы по шахматам.

В пятом туре женского чемпионата Европы по шахматам украинка Анна Ушенина белыми обыграла действующую чемпионку Европы и лидера нынешнего первенства грузинку Нану Дзагнидзе и сама вышла в лидеры.

После пяти туров с 4,5 очками в турнире лидируют россиянка Валентина Гунина и украинка Анна Ушенина. В шестом туре они сыграют между собой.

Мария Музычук добилась ничьей с белоруской Анастасией Зезюлькиной и вышла на третье место. В следующем туре она сыграет с россиянкой Евгенией Овод.

Также отметим, что подобралась к топ-14 (которые получат путевки на ЧМ), Юлия Осмак. После победы в пятом туре он вышла на 16-ю позицию.

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