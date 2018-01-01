Шахматы: Ушенина выиграла украинское дерби на чемпионате Европы

Мария Музычук и Анна Ушенина продолжают преследовать лидера.

В четвертом туре женского чемпионата Европы по шахматам в Высоких Татрах центральным противостоянием стало украинское дерби Наталии Буксы и Анны Ушениной. Партию, которая продолжалась 110 ходов, выиграла Ушенина.

Мария Музычук дождалась тактического зевка и провела разгромную атаку в матче с итальянкой Ольгой Зиминой. К сожалению, не поддержала победный ход Ушениной и Музычук Наталия Жукова, которая проиграла россиянке Евгении Овод. Пытаясь организовать прямую атаку на короля соперницы Наталия в процессе сама осталась без фигуры и признала поражение.

Таким образом, после четырех туров только действующая чемпионка – грузинка Нана Дзагнидзе – имеет в активе максимум очков (4). В группе преследователей шесть шахматисток, среди которых Мария Музычук и Анна Ушенина. Других украинок в топ-14 (зоне квалификации чемпионата мира) пока нет.

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