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ЧЕ по шахматам: Музычук потеряла первые очки, Жукова и Ушенина подтянулись к лидерам

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На женском чемпионате Европы по шахматам в Высоких Татрах состоялись партии третьего тура.
Анна Ушенина
Анна Ушенина

После третьего тура женского чемпионата Европы по шахматам (из 11) в лидерах остались только две спортсменки, которые идут без поражений - действующая чемпионка грузинка Нана Дзагнидзе и литовка Дейманте Корнетт.

По 2,5 очка из 3-х имеют 21 шахматистка – среди них украинки Мария Музычук, Наталия Букса, Наталия Жукова и Анна Ушенина.

Мария Музычук, Наталия Букса, до этого идущие без потерь, с третьем туре черными сыграли вничью со своими соперницами.

Наталия Жукова разгромила россиянку Елену Томилову, а Анна Ушенина – польку Клаудию Кулон, поднявшись, таким образом, к лидерской группе.

В четвертом туре Музычук белыми сыграет против итальянки Ольги Зиминой, Жукова черными против россиянки Евгении Овод, а Букса и Ушенина сыграют между собой.

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Теги: шахматы, Мария Музычук
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