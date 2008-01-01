ЧЕ по шахматам: Музычук потеряла первые очки, Жукова и Ушенина подтянулись к лидерам

На женском чемпионате Европы по шахматам в Высоких Татрах состоялись партии третьего тура.

После третьего тура женского чемпионата Европы по шахматам (из 11) в лидерах остались только две спортсменки, которые идут без поражений - действующая чемпионка грузинка Нана Дзагнидзе и литовка Дейманте Корнетт.

По 2,5 очка из 3-х имеют 21 шахматистка – среди них украинки Мария Музычук, Наталия Букса, Наталия Жукова и Анна Ушенина.

Мария Музычук, Наталия Букса, до этого идущие без потерь, с третьем туре черными сыграли вничью со своими соперницами.

Наталия Жукова разгромила россиянку Елену Томилову, а Анна Ушенина – польку Клаудию Кулон, поднявшись, таким образом, к лидерской группе.

В четвертом туре Музычук белыми сыграет против итальянки Ольги Зиминой, Жукова черными против россиянки Евгении Овод, а Букса и Ушенина сыграют между собой.