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Шахматы: Музычук идет без потерь на чемпионате Европы

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Две украинки в числе лидеров после второго тура.
Мария Музычук
Мария Музычук

После двух туров из 11 на чемпионате Европы по шахматам 13 шахматисток идут без потерь очков – среди них две украинки Мария Музычук и Наталия Букса. Отметим, что Музычук является рейтинг-лидером чемпионата Европы.

Мария Музычук, Наталия Букса, Анна Ушенина и Инна Гапоненко одержали победы во втором туре, но последние две перед этим сыграли вничью.

В этом туре вничью сыграли Наталия Жукова, Юлия Осьмак, Ольга Прудникова и Марьяна Гуда.

В третьем туре соперницей Музычук, которая сыграет черными, будет Гюнай Мамадзада из Азербайджана, а Букса сыграет против Ольги Зиминой, выступающей за Италию.

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Теги: шахматы, Мария Музычук
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