Шахматы: Музычук идет без потерь на чемпионате Европы

Две украинки в числе лидеров после второго тура.

После двух туров из 11 на чемпионате Европы по шахматам 13 шахматисток идут без потерь очков – среди них две украинки Мария Музычук и Наталия Букса. Отметим, что Музычук является рейтинг-лидером чемпионата Европы.

Мария Музычук, Наталия Букса, Анна Ушенина и Инна Гапоненко одержали победы во втором туре, но последние две перед этим сыграли вничью.

В этом туре вничью сыграли Наталия Жукова, Юлия Осьмак, Ольга Прудникова и Марьяна Гуда.

В третьем туре соперницей Музычук, которая сыграет черными, будет Гюнай Мамадзада из Азербайджана, а Букса сыграет против Ольги Зиминой, выступающей за Италию.