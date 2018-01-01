Шахматы: Музычук стартовала с победы на чемпионате Европы

Шесть украинок выиграли свои матчи стартового тура ЧЕ.

Украинка Мария Музычук одержала победу черными над немкой Филиц Османоджей в первом туре женского чемпионата Европы по шахматам, который стартовал в словацких Высоких Татрах.

По ходу партии экс-чемпионка мира могла даже проиграть. Партия получилась интересной с точки зрения борьбы, но ошибок с обеих сторон было множество и хорошо, что все закончилось победой украинки.

Также победы одержали Наталия Жукова, Юлия Осьмак, Наталия Букса, Евгения Долуханова и Ольга Бабий, остальные же украинки начали турнир с ничьих – никто из 11 наших соотечественниц стартовые поединки не проиграли.

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