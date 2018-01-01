Украина Музычук выиграла чемпионат Европы по шахматам

Украинская шахматистка Анна Музычук выиграла чемпионат Европы по блицу.

Титулованная украинская шахматистка Анна Музычук стала победительницей женского чемпионата Европы по блицу.

В Батуми, где проходило континентальное первенство, 77 участниц играли с контролем 3 минуты на партию с добавлением двух секунд за каждый сделанный ход, начиная с первого.

С первых туров украинка захватила лидерство и не отпускала его до окончания соревнований. Даже поражение в последнем туре не помешало ей одержать единоличную победу – 10 очков в 13 турах.

Отметим, днем ранее она завоевала бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.

Серебряным призером чемпионата стала немецкая шахматистка Элизабет Пэтц, бронзовым – полька Моника Сочко (у обеих по 9,5 очков).

Напомним, Музычук была чемпионкой мира сразу по двум дисциплинам в быстрых шахматах – рапиду и блицу. В 2017 году Анна отказалась защищать свои титулы на чемпионате мира в Саудовской Аравии из-за нарушения прав женщин в этой стране.