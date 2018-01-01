Анна Музычук выиграла бронзу на чемпионате Европы по быстрым шахматам

Украинка уступила представительнице Германии и россиянке.

Украинская шахматистка Анна Музычук завоевала бронзу чемпионата Европы по быстрым шахматам в Тбилиси.

Музычук вместе с еще одной украинкой Анной Ушениной и еще тремя шахматистками после 11 туров оказались в группе лидеров.

Первое место заняла Элизабет Петц из Германии, а второй стала россиянка Анастасия Бондарук. Анна Ушенина заняла четвертое место, остановившись в шаге от тройки лидеров.

Ранее сообщалось, что Анна Музычук обменялась футболками с Криштиану Роналду.

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