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Украинец Коробов остановился в шаге от победы на чемпионате Европы

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Украинскому шахматисту не хватило 0,5 очка для победы на турнире.
Антон Коробов
Антон Коробов
112.ua

Украинский гроссмейстер Антон Коробов уступил 0,5 очка победителю на личном чемпионате Европы в Батуми.

В решающем туре Антон сыграл вничью с британцем Гэвейном Джонсом (0,5:0,5). При определенных раскладах Коробов мог победить, однако поражение отбросило бы его из числа 23-х лучших, и он потерял бы место на Кубке мира.

В итоге, ничья позволила Коробову стать единственным украинцем, который выступит на Кубке мира. Шансы на это были также у Василия Иванчука, но наш самый опытный шахматист сенсационно проиграл азербайджанцу Элтаю Сафарли.

Также имел возможность войти в число 23-х лучших Владимир Онищук. В партии заключительного тура против армянина Арама Акобяна он имел выигрышную позицию, но воспользоваться шансом не сумел. В итоге – лишь ничья, которая не дает Владимиру ничего.

Отметим, что чемпионом Европы стал хорват Иван Шарич.

Напомним, что на чемпионате мира по блицу Коробов занял место в топ-10, а чемпионом стал действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен.

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Теги: Антон Коробов, шахматы, чемпионат Европы по шахматам
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