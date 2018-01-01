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Шахматы: турнир претендентов 2018 онлайн

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Следите за турниром претендентов по шахматам онлайн с 9 по 28 марта 2018 года.
Шахматы: турнир претендентов 2018 онлайн

В субботу, 10 марта, в столице Германии Берлине начнется главное шахматное событие первой половины года. Восемь гроссмейстеров сыграют в турнире претендентов, победитель которого получит право на титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Гроссмейстерам предстоят 14 туров – то есть каждый из шахматистов сыграет с каждым по два раза.

1-й тур - 10 марта (начало в 16:00)

Крамник – Грищук
Карякин – Мамедьяров
Аронян – Дин Лижень
Каруана – Уэсли Со

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ
Берлин. 10-28 марта 2018 года
Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба - США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник (все - Россия).
Призовой фонд: 420 тысяч евро.
Формула розыгрыша: двухкруговой турнир.
Дополнительные показатели в случае равенства очков: личные встречи, количество побед, коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26, 27 марта. Выходные: 13, 17, 21, 25 марта.
Начало туров в 17.00 по московскому времени.

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Теги: шахматы, турнир претендентов
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