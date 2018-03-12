Турнир претендентов по шахматам 2018: победа Крамника, ничья лидеров

Турниром претендентов пройдет в Берлине с 9 по 28 марта 2018 года.

Турнир претендентов по шахматам определит кто получит право на титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

За право сыграть в ноябре в Лондоне в чемпионском матче будут бороться азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь и россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник.

Турнир пройдет в Берлине и начнется уже 10 марта. Гроссмейстерам предстоят 14 туров – то есть каждый из шахматистов сыграет с каждым по два раза.

1-й тур, 10.03.2018

Крамник – Грищук 1:0

Карякин – Мамедьяров 0:1

Аронян – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Каруана – Уэсли Со 1:0

Обзор первого дня:

2-й тур, 11.03.2018

Грищук – Уэсли Со 1:0

Дин Лижэнь – Каруана 1/2 - 1/2

Мамедьяров – Аронян 1/2 - 1/2

Крамник – Карякин 1/2 - 1/2

Обзор второго тура:

3-й тур, 12.03.2018

Карякин – Грищук 1/2 - 1/2

Аронян – Крамник 0:1

Каруана – Мамедьяров 1/2 - 1/2

Уэсли Со – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Крамник – 2,5; Мамедьяров, Каруана – 2; Дин Лижэнь, Грищук – 1,5; Аронян, Карякин – 1, Уэсли Со – 0,5

Обзор третьего дня:

4-й тур, 14.03.2018

Грищук – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Мамедьяров – Уэсли Со 1/2 - 1/2

Крамник – Каруана 0:1

Карякин – Аронян 0:1

Каруана – 3, Крамник, Мамедьяров – 2,5; Аронян, Дин Лижэнь, Грищук – 2; Карякин, Уэсли Со – 1

Обзор четвертого тура:

5-й тур, 15.03.2018

Аронян – Грищук 1/2 - 1/2

Каруана – Карякин 1/2 - 1/2

Уэсли Со – Крамник 1/2 - 1/2

Дин Лижэнь – Мамедьяров 1/2 - 1/2

Каруана – 3,5, Крамник, Мамедьяров – 3; Аронян, Дин Лижэнь, Грищук – 2,5; Карякин, Уэсли Со – 1,5

Обзор пятого тура:

6-й тур, 16.03.2018

Каруана – Грищук 1/2 - 1/2

Уэсли Со – Аронян 1:0

Дин Лижэнь – Карякин 1/2 - 1/2

Мамедьяров – Крамник 1:0

Каруана, Мамедьяров – 4, Крамник, Дин Лижэнь, Грищук – 3; Аронян, Уэсли Со – 2,5; Карякин – 2

Обзор шестого тура:

7-й тур, 18.03.2018

Грищук – Мамедьяров 1/2 - 1/2

Крамник – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Карякин – Уэсли Со 1:0

Аронян – Каруана 0:1

Каруана – 5, Мамедьяров – 4,5; Крамник, Дин Лижэнь, Грищук – 3,5; Карякин – 3; Аронян, Уэсли Со – 2,5.

Обзор седьмого тура:

8-й тур, 19.03.2018

Грищук – Крамник 1:0

Мамедьяров – Карякин 1/2 - 1/2

Дин Лижэнь – Аронян 1/2 - 1/2

Уэсли Со – Каруана 1/2 - 1/2

Каруана – 5,5; Мамедьяров – 5; Грищук – 4,5, Дин Лижэнь – 4, Крамник, Карякин – 3,5; Аронян, Уэсли Со – 3.

Обзор восьмого тура:

9-й тур, 20.03.2018

Уэсли Со – Грищук 1/2 - 1/2

Каруана – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Аронян – Мамедьяров 1/2 - 1/2

Карякин – Крамник 1:0

Каруана 6; Мамедьяров – 5,5; Грищук – 5, Дин Лижэнь, Карякин – 4,5; Крамник, Аронян, Уэсли Со – 3,5.

Обзор девятого тура:

10-й тур, 22.03.2018

Грищук – Карякин 1/2 - 1/2

Крамник – Аронян 1:0

Мамедьяров – Каруана 1/2 - 1/2

Дин Лижэнь – Уэсли Со 1/2 - 1/2

Каруана 6,5; Мамедьяров – 6; Грищук – 5,5, Дин Лижэнь, Карякин – 5; Крамник - 4,5; Уэсли Со – 4; Аронян - 3,5.

11-й тур, 23.03.2018

Дин Лижэнь – Грищук

Уэсли Со – Мамедьяров

Каруана – Крамник

Аронян – Карякин

12-й тур, 24.03.2018

Грищук – Аронян

Карякин – Каруана

Крамник – Уэсли Со

Мамедьяров – Дин Лижэнь

13-й тур, 26.03.2018

Мамедьяров – Грищук

Дин Лижэнь – Крамник

Уэсли Со – Карякин

Каруана – Аронян

14-й тур, 27.03.2018

Грищук – Каруана

Аронян – Уэсли Со

Карякин – Дин Лижэнь

Крамник – Мамедьяров

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

Берлин. 10-28 марта 2018 года

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба - США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник (все - Россия).

Призовой фонд: 420 тысяч евро.

Формула розыгрыша: двухкруговой турнир.

Дополнительные показатели в случае равенства очков: личные встречи, количество побед, коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26, 27 марта. Выходные: 13, 17, 21, 25 марта.

Начало туров в 16.00 по киевскому времени.