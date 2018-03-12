Турнир претендентов по шахматам 2018: победа Крамника, ничья лидеров
Турнир претендентов по шахматам определит кто получит право на титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
Турнир пройдет в Берлине и начнется уже 10 марта. Гроссмейстерам предстоят 14 туров – то есть каждый из шахматистов сыграет с каждым по два раза.
1-й тур, 10.03.2018
Крамник – Грищук 1:0
Карякин – Мамедьяров 0:1
Аронян – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2
Каруана – Уэсли Со 1:0
Обзор первого дня:
2-й тур, 11.03.2018
Грищук – Уэсли Со 1:0
Дин Лижэнь – Каруана 1/2 - 1/2
Мамедьяров – Аронян 1/2 - 1/2
Крамник – Карякин 1/2 - 1/2
Обзор второго тура:
3-й тур, 12.03.2018
Карякин – Грищук 1/2 - 1/2
Аронян – Крамник 0:1
Каруана – Мамедьяров 1/2 - 1/2
Уэсли Со – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2
Крамник – 2,5; Мамедьяров, Каруана – 2; Дин Лижэнь, Грищук – 1,5; Аронян, Карякин – 1, Уэсли Со – 0,5
Обзор третьего дня:
4-й тур, 14.03.2018
Грищук – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2
Мамедьяров – Уэсли Со 1/2 - 1/2
Крамник – Каруана 0:1
Карякин – Аронян 0:1
Каруана – 3, Крамник, Мамедьяров – 2,5; Аронян, Дин Лижэнь, Грищук – 2; Карякин, Уэсли Со – 1
Обзор четвертого тура:
5-й тур, 15.03.2018
Аронян – Грищук 1/2 - 1/2
Каруана – Карякин 1/2 - 1/2
Уэсли Со – Крамник 1/2 - 1/2
Дин Лижэнь – Мамедьяров 1/2 - 1/2
Каруана – 3,5, Крамник, Мамедьяров – 3; Аронян, Дин Лижэнь, Грищук – 2,5; Карякин, Уэсли Со – 1,5
Обзор пятого тура:
6-й тур, 16.03.2018
Каруана – Грищук 1/2 - 1/2
Уэсли Со – Аронян 1:0
Дин Лижэнь – Карякин 1/2 - 1/2
Мамедьяров – Крамник 1:0
Каруана, Мамедьяров – 4, Крамник, Дин Лижэнь, Грищук – 3; Аронян, Уэсли Со – 2,5; Карякин – 2
Обзор шестого тура:
7-й тур, 18.03.2018
Грищук – Мамедьяров 1/2 - 1/2
Крамник – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2
Карякин – Уэсли Со 1:0
Аронян – Каруана 0:1
Каруана – 5, Мамедьяров – 4,5; Крамник, Дин Лижэнь, Грищук – 3,5; Карякин – 3; Аронян, Уэсли Со – 2,5.
Обзор седьмого тура:
8-й тур, 19.03.2018
Грищук – Крамник 1:0
Мамедьяров – Карякин 1/2 - 1/2
Дин Лижэнь – Аронян 1/2 - 1/2
Уэсли Со – Каруана 1/2 - 1/2
Каруана – 5,5; Мамедьяров – 5; Грищук – 4,5, Дин Лижэнь – 4, Крамник, Карякин – 3,5; Аронян, Уэсли Со – 3.
Обзор восьмого тура:
9-й тур, 20.03.2018
Уэсли Со – Грищук 1/2 - 1/2
Каруана – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2
Аронян – Мамедьяров 1/2 - 1/2
Карякин – Крамник 1:0
Каруана 6; Мамедьяров – 5,5; Грищук – 5, Дин Лижэнь, Карякин – 4,5; Крамник, Аронян, Уэсли Со – 3,5.
Обзор девятого тура:
10-й тур, 22.03.2018
Грищук – Карякин 1/2 - 1/2
Крамник – Аронян 1:0
Мамедьяров – Каруана 1/2 - 1/2
Дин Лижэнь – Уэсли Со 1/2 - 1/2
Каруана 6,5; Мамедьяров – 6; Грищук – 5,5, Дин Лижэнь, Карякин – 5; Крамник - 4,5; Уэсли Со – 4; Аронян - 3,5.
11-й тур, 23.03.2018
Дин Лижэнь – Грищук
Уэсли Со – Мамедьяров
Каруана – Крамник
Аронян – Карякин
12-й тур, 24.03.2018
Грищук – Аронян
Карякин – Каруана
Крамник – Уэсли Со
Мамедьяров – Дин Лижэнь
13-й тур, 26.03.2018
Мамедьяров – Грищук
Дин Лижэнь – Крамник
Уэсли Со – Карякин
Каруана – Аронян
14-й тур, 27.03.2018
Грищук – Каруана
Аронян – Уэсли Со
Карякин – Дин Лижэнь
Крамник – Мамедьяров
ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ
Берлин. 10-28 марта 2018 года
Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба - США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник (все - Россия).
Призовой фонд: 420 тысяч евро.
Формула розыгрыша: двухкруговой турнир.
Дополнительные показатели в случае равенства очков: личные встречи, количество побед, коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.
Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26, 27 марта. Выходные: 13, 17, 21, 25 марта.
Начало туров в 16.00 по киевскому времени.
Полная версия правил