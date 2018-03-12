Турнир претендентов по шахматам 2018: Каруана сыграет с Карякиным

Турниром претендентов пройдет в Берлине с 9 по 28 марта 2018 года.

Турнир претендентов по шахматам определит кто получит право на титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

За право сыграть в ноябре в Лондоне в чемпионском матче будут бороться азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь и россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник.

Турнир пройдет в Берлине и начнется уже 10 марта. Гроссмейстерам предстоят 14 туров – то есть каждый из шахматистов сыграет с каждым по два раза.

1-й тур, 10.03.2018

Крамник – Грищук 1:0

Карякин – Мамедьяров 0:1

Аронян – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Каруана – Уэсли Со 1:0

Обзор первого дня:

2-й тур, 11.03.2018

Грищук – Уэсли Со 1:0

Дин Лижэнь – Каруана 1/2 - 1/2

Мамедьяров – Аронян 1/2 - 1/2

Крамник – Карякин 1/2- 1/2

Обзор второго тура:

3-й тур, 12.03.2018

Карякин – Грищук 1/2 - 1/2

Аронян – Крамник 0:1

Каруана – Мамедьяров 1/2 - 1/2

Уэсли Со – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Крамник - 2,5; Мамедьяров, Каруана - 2; Дин Лижэнь, Грищук - 1,5; Аронян, Карякин - 1, Уэсли Со - 0,5

Обзор третьего дня:

4-й тур, 14.03.2018

Грищук – Дин Лижэнь 1/2 - 1/2

Мамедьяров – Уэсли Со 1/2 - 1/2

Крамник – Каруана 0:1

Карякин – Аронян 0:1

Каруана - 3, Крамник, Мамедьяров - 2,5; Аронян, Дин Лижэнь, Грищук - 2; Карякин, Уэсли Со - 1

Обзор четвертого тура:

5-й тур, 15.03.2018

Аронян – Грищук

Каруана – Карякин

Уэсли Со – Крамник

Дин Лижэнь – Мамедьяров

6-й тур, 16.03.2018

Каруана – Грищук

Уэсли Со – Аронян

Дин Лижэнь – Карякин

Мамедьяров – Крамник

7-й тур, 18.03.2018

Грищук – Мамедьяров

Крамник – Дин Лижэнь

Карякин – Уэсли Со

Аронян – Каруана

8-й тур, 19.03.2018

Грищук – Крамник

Мамедьяров – Карякин

Дин Лижэнь – Аронян

Уэсли Со – Каруана

9-й тур, 20.03.2018

Уэсли Со – Грищук

Каруана – Дин Лижэнь

Аронян – Мамедьяров

Карякин – Крамник

10-й тур, 22.03.2018

Грищук – Карякин

Крамник – Аронян

Мамедьяров – Каруана

Дин Лижэнь – Уэсли Со

11-й тур, 23.03.2018

Дин Лижэнь – Грищук

Уэсли Со – Мамедьяров

Каруана – Крамник

Аронян – Карякин

12-й тур, 24.03.2018

Грищук – Аронян

Карякин – Каруана

Крамник – Уэсли Со

Мамедьяров – Дин Лижэнь

13-й тур, 26.03.2018

Мамедьяров – Грищук

Дин Лижэнь – Крамник

Уэсли Со – Карякин

Каруана – Аронян

14-й тур, 27.03.2018

Грищук – Каруана

Аронян – Уэсли Со

Карякин – Дин Лижэнь

Крамник – Мамедьяров

ТУРНИР ПРЕТЕНДЕНТОВ

Берлин. 10-28 марта 2018 года

Состав участников: Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Левон Аронян (Армения), Фабиано Каруана, Уэсли Со (оба - США), Дин Лижэнь (Китай), Александр Грищук, Сергей Карякин, Владимир Крамник (все - Россия).

Призовой фонд: 420 тысяч евро.

Формула розыгрыша: двухкруговой турнир.

Дополнительные показатели в случае равенства очков: личные встречи, количество побед, коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.

Контроль времени: 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов и 15 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24, 26, 27 марта. Выходные: 13, 17, 21, 25 марта.

Начало туров в 16.00 по киевскому времени.