Анна Музычук: Не думала, что мой отказ надевать хиджаб проигнорируют

Украинская шахматистка рассказала, как будет возвращать утерянные титулы.

Чемпионка мира по шахматам Анна Музычук отказалась от участия в турнире в Саудовской Аравии, из-за обязательств надевать хиджаб. Таким образом украинка потеряла свои титулы.

"Отказаться от участия было очень трудно, потому что в этом случае я теряю не только все титулы. В Эр-Рияде они создали еще и рекордный призовой фонд, значительно выше, чем в предыдущих чемпионатах. Но, несмотря на это, все же, решила, что сейчас важнее отстоять свои принципы. Когда узнала, что чемпионат будет проводиться в Саудовской Аравии, где действуют законы шариата, поняла, что это будет непростым испытанием. Там женщины в общественных местах должны надевать абаю, хиджаб, а также постоянно находиться в сопровождении мужа. Я считаю, что страны для чемпионатов мира должны подбираться тщательно.

Саудовская Аравия - это не та страна. Там вообще впервые проводят соревнования такого уровня. Кроме того, еще три года назад шахматы там считали азартной игра. Организаторы соревнований такого уровня должны с уважением относиться к другим странам, их традициям, религиям. И как одна из топовых игроков, я считала, что сейчас важно объяснить, что здесь есть проблема. Страна, которая организует турнир, должна толерантно относиться к культуре всех участников", - сказала Музычук в интервью DW.

Год назад Анна Музычук была на Чемпионате мира по классическим шахматам, который проводился в Иране, где надевала хиджаб. По словам украинки, испытав все неудобства местных правил, во второй раз она решила высказать протест такому выбору стран для проведения турниров.

"Когда я ехала в Иран у меня не было выбора. Тогда я не очень представляла, как все будет. Я уже более десяти лет играю на международных соревнованиях, и в Иране - это впервые, когда участникам были навязаны определенные условия. Там я почувствовала, как это: носить хиджаб постоянно. Должна сказать, что это - очень неудобно, особенно играть в нем партии. И когда нас вдруг поставили в такие условия, я решила бороться. Мне казалось, что когда об этом заявляет действующая чемпионка мира, заявление не может быть проигнорировано.

Музычук считает, что она вместе с сестрой Марией с легкостью отвоюют свои титулы, учитывая высокие рейтинги.

"Мы просто пропустили эти соревнования, но в дальнейшем во всех других соревнованиях планируем участвовать. В чемпионатах мира есть единственное ограничение по рейтингу: нужно было иметь определенное количество баллов. Участвовать в дополнительных турнирах - не надо. Рейтинги у нас с Марией и так высоки, поэтому отвоевать титулы будет не проблема.

Ранее сообщалось, что Анна и Мария Музычук вошли в число лучших шахматисток мира 2017 года.