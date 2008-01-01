Карлсен стал чемпионом мира по блицу

По ходу турнира норвежец набрал 16 очков из 21-го возможного.

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

Карлсен набрал 16 очков из 21 возможного, на 1,5 пункта опередив россиянина Сергея Карякина, который занял второе место. Столько же баллов в свой актив записал и Вишванатан Ананд из Индии, но уступил Карякину по дополнительным показателям.

Единственным украинцем, который сумел пробиться в топ-10 стал Антон Коробов, набравший 13,5 очка.

Отметим, что в прошлом году обладателем чемпионского титула стал Карякин.

Напомним, что днем ранее новой чемпионкой мира по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь. До этого титул принадлежал украинке Анне Музычук, которая отказалась ехать в Саудовскую Аравию из-за нарушения прав женщин в этой стране.