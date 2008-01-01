Переключиться на мобильную версию

Карлсен стал чемпионом мира по блицу

Комментариев: 0
По ходу турнира норвежец набрал 16 очков из 21-го возможного.
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен
Getty Images

Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.

Карлсен набрал 16 очков из 21 возможного, на 1,5 пункта опередив россиянина Сергея Карякина, который занял второе место. Столько же баллов в свой актив записал и Вишванатан Ананд из Индии, но уступил Карякину по дополнительным показателям.

Единственным украинцем, который сумел пробиться в топ-10 стал Антон Коробов, набравший 13,5 очка.

Отметим, что в прошлом году обладателем чемпионского титула стал Карякин.

Напомним, что днем ранее новой чемпионкой мира по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь. До этого титул принадлежал украинке Анне Музычук, которая отказалась ехать в Саудовскую Аравию из-за нарушения прав женщин в этой стране.

Поделись:
Теги: Магнус Карлсен, шахматы, блиц, чемпионат мира по шахматам
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь