Карлсен стал чемпионом мира по блицу
Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен стал победителем чемпионата мира по блицу, который проходит в Саудовской Аравии.
Карлсен набрал 16 очков из 21 возможного, на 1,5 пункта опередив россиянина Сергея Карякина, который занял второе место. Столько же баллов в свой актив записал и Вишванатан Ананд из Индии, но уступил Карякину по дополнительным показателям.
Единственным украинцем, который сумел пробиться в топ-10 стал Антон Коробов, набравший 13,5 очка.
Отметим, что в прошлом году обладателем чемпионского титула стал Карякин.
Напомним, что днем ранее новой чемпионкой мира по рапиду стала китаянка Цзюй Вэньцзюнь. До этого титул принадлежал украинке Анне Музычук, которая отказалась ехать в Саудовскую Аравию из-за нарушения прав женщин в этой стране.
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