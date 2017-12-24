Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию

Украинская шахматистка Анна Музычук потеряет свои чемпионские титулы.

Украинская шахматистка Анна Музычук месяц назад отказалась от выступления на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу в Саудовской Аравии из-за нарушения прав женщин. Свое решение украинка не изменила.

"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом.

Ровно год назад я выиграла оба этих титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего – что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии – я очень рада, что она разделяет мою точку зрения.

И да, для немногих, кого это все еще волнует – мы вернемся!" – написала Музычук в Facebook.

Напомним, Анна Музычук – действующая чемпионка мира и в блице, и в быстрых шахматах. Соревнования в Саудовской Аравии пройдут с 26 по 30 декабря.