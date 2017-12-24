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Музычук отказалась ехать на чемпионат мира по шахматам в Саудовскую Аравию

Комментариев: 4
Украинская шахматистка Анна Музычук потеряет свои чемпионские титулы.
Анна Музычук
Анна Музычук
fide.com

Украинская шахматистка Анна Музычук месяц назад отказалась от выступления на предстоящем чемпионате мира по рапиду и блицу в Саудовской Аравии из-за нарушения прав женщин. Свое решение украинка не изменила.

"Через несколько дней я потеряю оба своих чемпионских титула – один за другим. Просто потому, что решила не ехать в Саудовскую Аравию. Не играть по чьим-то правилам, не носить абайю, не ходить с сопровождением на улицу и вообще не чувствовать себя вторичным существом. 

Ровно год назад я выиграла оба этих титула и была самым счастливым человеком в шахматном мире, теперь же я чувствую себя очень плохо. Я готова бороться за свои принципы и пропустить мероприятие, которое могло бы принести больше денег, чем десяток турниров вместе взятых.

Это все раздражает, но больше всего – что никому нет до этого дела. Это по-настоящему горькое чувство, но я все равно не буду менять свое мнение. То же самое касается и моей сестры Марии – я очень рада, что она разделяет мою точку зрения. 

И да, для немногих, кого это все еще волнует – мы вернемся!" – написала Музычук в Facebook.

Напомним, Анна Музычук – действующая чемпионка мира и в блице, и в быстрых шахматах. Соревнования в Саудовской Аравии пройдут с 26 по 30 декабря.

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Теги: шахматы, Анна Музычук, бойкот
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  24.12.2017, 09:09
Оценка:  +2
гость
Дурная баба!
гость  (аноним)  24.12.2017, 07:21
Оценка:  +3
гость
Красавицей ее не назовешь, умной, походу, тоже!
Красногвардеец1    24.12.2017, 00:49
Оценка:  +3
Красногвардеец1
Политика и спорт-несовместимые понятия.Похоже Музычук этого не знала...Надеюсь,после потери титулов,она хоть немного поумнеет...
гость  (аноним)  24.12.2017, 00:00
Оценка:  -3
гость
Молодчинка ! Это тот случай, когда внешняя красота соответствует внутренней . Есть еще люди на этой планете ставящие принципы дороже денег .И это радует!
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