Никитину не удалось добыть медаль чемпионата Европы

Украинец занял 5-ю позицию в прыжках в высоту.

Сегодня, 7 марта, на чемпионате Европы в Торуни были разыграны медали в высоту среди мужчин.

Победил белорусский спортсмен Максим Недосеков – 2,37 м.

Украину на єтих соревнованиях представлял Дмитрий Никитин. Он стал 5-м, его результат – 2,23 м.

2,26 м украинец не прыгнул с двух попыток, после чего перенес высоту на 2,29 м, но эту попытку Никитин также не использовал.

Чемпионат Европы в помещении

Прыжки в высоту

1. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,37 м

2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,35 м

3. Тома Кармой (Бельгия) – 2,26 м

4. Тобиас Потье (Германия) – 2,26 м

5. Адриюс Глебаускас (Литва) – 2,23 м

5. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,23 м