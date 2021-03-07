Никитину не удалось добыть медаль чемпионата Европы
Украинец занял 5-ю позицию в прыжках в высоту.
Сегодня, 7 марта, на чемпионате Европы в Торуни были разыграны медали в высоту среди мужчин.
Победил белорусский спортсмен Максим Недосеков – 2,37 м.
Украину на єтих соревнованиях представлял Дмитрий Никитин. Он стал 5-м, его результат – 2,23 м.
2,26 м украинец не прыгнул с двух попыток, после чего перенес высоту на 2,29 м, но эту попытку Никитин также не использовал.
Чемпионат Европы в помещении
Прыжки в высоту
1. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,37 м
2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,35 м
3. Тома Кармой (Бельгия) – 2,26 м
4. Тобиас Потье (Германия) – 2,26 м
5. Адриюс Глебаускас (Литва) – 2,23 м
5. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,23 м
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