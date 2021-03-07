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Никитину не удалось добыть медаль чемпионата Европы

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Украинец занял 5-ю позицию в прыжках в высоту.
Дмитрий Никитин
Дмитрий Никитин
ФЛАУ

Сегодня, 7 марта, на чемпионате Европы в Торуни были разыграны медали в высоту среди мужчин.

Победил белорусский спортсмен Максим Недосеков – 2,37 м.

Украину на єтих соревнованиях представлял Дмитрий Никитин. Он стал 5-м, его результат – 2,23 м.

2,26 м украинец не прыгнул с двух попыток, после чего перенес высоту на 2,29 м, но эту попытку Никитин также не использовал.

Чемпионат Европы в помещении

Прыжки в высоту

1. Максим Недосеков (Беларусь) – 2,37 м

2. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,35 м

3. Тома Кармой (Бельгия) – 2,26 м

4. Тобиас Потье (Германия) – 2,26 м

5. Адриюс Глебаускас (Литва) – 2,23 м

5. Дмитрий Никитин (Украина) – 2,23 м

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Теги: Дмитрий Никитин, Легкая атлетика
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