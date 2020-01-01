Бех-Романчук стала финалисткой чемпионата Европы по легкой атлетике

Марина Бех-Романчук показала третий результат в квалификации.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук вышла в финал соревнований на чемпионате Европы по легкой атлетике.

Бех-Романчук во второй попытке показала результат 6,66 метров. На третью попытку украинка не пошла, однако её результат стал третьим и таким образом он попала в восьмерку сильнейших, которые вышли в финал.

Победила в квалификации шведская прыгунья Хадди Санья, которая в третьей попытке показала результат 6,78 метра. Второе место заняла итальянка Лариса Япичино с результатом 6,70 метра.