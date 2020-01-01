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Магучих может стать легкоатлеткой месяца Европы второй раз подряд

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Украинку уже признавали лучшей в январе.
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих номинирована European Athletics на звание лучшей легкоатлетки Европы в феврале.

Помимо украинки на звание лучшей претендуют нидерландки Фемке Бол и Надин Виссер, а также представительница Италии Лариса Япикино.

Легкоатлетка с абсолютным рекордом Украины (2.06 метра) победила на турнире в Банска-Быстрице, после чего приняла участие в чемпионате Украины по легкой атлетике в Сумах, где прыгнула выше других с результатом 2 метра.

Как известно, Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы в январе.

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Теги: Легкая атлетика, Ярослава Магучих
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