Переключиться на мобильную версию

Знаменитая легкоатлетка Бланка Влашич завершила карьеру

Комментариев: 0
Спортсменке не удалось полностью восстановиться.
Бланка Влашич
Бланка Влашич
Getty Images

Хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич завершила спортивную карьеру в возрасте 37 лет.

Об этом сообщает Sportske novosti.

Влашич является 4-кратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы, выигрывала серебро на Олимпиаде-2008 и бронзу на Олимпиаде-2016.

Решение было принято на фоне множетсва травм, которые мешали спортсменке вернуться на былой уровень.

"После ОИ в Рио я пыталась залечить свои травмы, мечтала вернуться к большим соревнованиям. Мне еще до Рио говорили остановиться, но я бы тогда не сумела выиграть медаль. Я сделала это буквально на одной ноге, и с тех пор пыталась восстановиться", - рассказала она.

"Пришло время остановиться", - добавила легкоатлетка.

Отметим, что личный рекорд одной из самых титулованных спортсменок Хорватии - 2.08 м. Это второй результат в истории женских прыжков в высоту на открытом воздухе.

Лучший результат в помещении - 2.06 м.

Поделись:
Теги: Бланка Влашич, легкая атлетика, прыжки в высоту
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь