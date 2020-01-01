Знаменитая легкоатлетка Бланка Влашич завершила карьеру

Спортсменке не удалось полностью восстановиться.

Хорватская прыгунья в высоту Бланка Влашич завершила спортивную карьеру в возрасте 37 лет.

Об этом сообщает Sportske novosti.

Влашич является 4-кратной чемпионкой мира и чемпионкой Европы, выигрывала серебро на Олимпиаде-2008 и бронзу на Олимпиаде-2016.

Решение было принято на фоне множетсва травм, которые мешали спортсменке вернуться на былой уровень.

"После ОИ в Рио я пыталась залечить свои травмы, мечтала вернуться к большим соревнованиям. Мне еще до Рио говорили остановиться, но я бы тогда не сумела выиграть медаль. Я сделала это буквально на одной ноге, и с тех пор пыталась восстановиться", - рассказала она.

"Пришло время остановиться", - добавила легкоатлетка.

Отметим, что личный рекорд одной из самых титулованных спортсменок Хорватии - 2.08 м. Это второй результат в истории женских прыжков в высоту на открытом воздухе.

Лучший результат в помещении - 2.06 м.