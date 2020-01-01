Бех-Романчук выиграла золото чемпионата Украины

Украинская легкоатлетка не почувствовала конкуренции на внутреннем первенстве.

На чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении в Сумах состоялся финал женских прыжков в длину. Ожидаемо, золото выиграла одна из сильнейших легкоатлеток мира Марина Бех-Романчук.

Стоит отметить, что даже худшая из попыток Бех-Романчук на 6,52 м оказалась на 20 см лучше итогового второго результата, который показала Оксана Мартинова (6,32 м). Бронза у Ирины Нерубальщук (6,18 м).

Что касается Бех-Романчук, то стоит отметить высокую плотность ее результатов - 6,70 м, 6,68 м, 6,66 м, 6,57 м и 6,52 м. Победный 6,70 м - это седьмой результат сезона в мире.

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих выиграла золото чемпионата Украины.