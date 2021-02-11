Магучих завоевала золото чемпионата Украины по легкой атлетике

Золото в Сумах девушки разыграли на высоте 2 м.

На чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении в Сумах состоялся финал женских прыжков в высоту.

Выиграла золото лидер сезона Ярослава Магучих, которая в целом одержала уверенную победу, преодолев планку на высоте 2,00 метра.

Финал начался с высоты 1,75 м, но уже к 1,87 м в борьбе из восьми финалисток осталась половина. Юлия Чумаченко покорила только 1,90 м, став четвертой.

Медали разыгрывать остались Ярослава Магучих, Ирина Геращенко и Юлия Левченко. Первые две брали все высоты с первой попытки, тогда как Левченко высоты 1,90, 1,92 и 1,94 брала только со второй попытки.

Все поменялось, когда планку установили на 1,96 м – Левченко взяла ее с первой попытки, Магучих со второй, а Геращенко провела неудачные три попытки.

Высоту 1,98 м уже Магучих взяла с первой попытки, тогда как Левченко планку сбила, поэтому дальше борьба переместила на высоту 2,00 м. Ярослава ее взяла с третьей попытки, а вот Левченко этого не сделала и осталась с серебром.

Магучих еще попыталась покорить 2,05 м, но в этот день планка устояла.

Стоит отметить, что накануне Ярослава Магучих едва не вылетела из квалификации лишь с последней, третьей попытки покорив квалификационную высоту в 1,8 метра.