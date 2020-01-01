Бех-Романчук завоевала серебро на турнире в Берлине

Украинская легкоатлетика заняла второе место в секторе для прыжков в длину на турнире ISTAF indoor 2021.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук заняла второе место в секторе для прыжков в длину на турнире ISTAF indoor 2021 в Берлине, который стал для нее первым в нынешнем зимнем сезоне.

В первой попытке Марина прыгнула на 6.41 метра, после чего с каждой попыткой улучшала свой результат - 6.52 м, 6.56 м, 6.60 м, 6,64 м. В самом последнем прыжке она прыгнула только на 6,42 м.

Марина Бех-Романчук Getty Images

Этого хватило для серебряной медали соревнований. Выиграла немка Малайка Михамбо с результатом 6,77 м – лучшим результатом в сезоне. Третье место заняла американка Талия Брукс с результатом 6,49 м.