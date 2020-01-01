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Магучих стала лучшей европейской легкоатлеткой января

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Украинка прекрасно выступила на трех соревнованиях.
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Getty Images

Украинская прыгунья в высотку Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой января по версии European Athletics, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.

На Рождественских стартах Магучих взяла высоту 2,02 метра, затем победила на соревнованиях в итальянском Удине с результатом 2 метра, а 2 февраля в словацкой Банской-Быстрице обновила рекорд Украины для помещений, покорив высоту 2,06 метра.

Лучшим европейским легкоатлетом января по версии  European Athletics был признан французский прыгун с шестом, Олимпийский чемпион 2021 года Рено Лавильни.

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Теги: Ярослава Магучих, прыжки в высоту
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