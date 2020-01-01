Магучих стала лучшей европейской легкоатлеткой января
Украинка прекрасно выступила на трех соревнованиях.
Украинская прыгунья в высотку Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой января по версии European Athletics, сообщает официальный Twitter-аккаунт организации.
На Рождественских стартах Магучих взяла высоту 2,02 метра, затем победила на соревнованиях в итальянском Удине с результатом 2 метра, а 2 февраля в словацкой Банской-Быстрице обновила рекорд Украины для помещений, покорив высоту 2,06 метра.
Лучшим европейским легкоатлетом января по версии European Athletics был признан французский прыгун с шестом, Олимпийский чемпион 2021 года Рено Лавильни.
Полная версия правил