Кристина Стуй стала мамой

Украинская спортсменка родила первенца.

32-летняя украинская легкоатлетка Кристина Стуй впервые стала мамой.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

“Нам выпала честь стать теми, кому это хрупкое создание будет доверять прежде, чем научится доверять кому-то другому... И до конца нашей жизни мы будем познавать его“, - написала она.

Отмечается, что спортсменка родила сына.

Напомним, что Стуй - бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в эстафетном беге 4х100 метров.