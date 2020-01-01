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Кристина Стуй стала мамой

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Украинская спортсменка родила первенца.
Кристина Стуй стала мамой
Instagram

32-летняя украинская легкоатлетка Кристина Стуй впервые стала мамой.

Об этом она рассказала в своем Instagram.

“Нам выпала честь стать теми, кому это хрупкое создание будет доверять прежде, чем научится доверять кому-то другому... И до конца нашей жизни мы будем познавать его“, - написала она.

Отмечается, что спортсменка родила сына.

Напомним, что Стуй -  бронзовый призер Олимпийских игр 2012 в эстафетном беге 4х100 метров.

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Теги: Кристина Стуй, Легкая атлетика
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