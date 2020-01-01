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Украинец Никифоров выиграл турнир по легкой атлетике в Турции

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Уже на втором своем турнире в году Сергей Никифоров прыгнул 8,01 м.
Сергей Никифоров
Сергей Никифоров
uaf.org.ua

Украинский легкоатлет Сергей Никифоров победил на соревнованиях в Стамбуле. Уже на своем втором старте нынешнего сезона он показал результат 8,01 м в прыжках в длину.

На первом турнире сезона – "Рождественских стартах" в Киеве - Никифоров выиграл с результатом 7,92 м. Тогда он говорил о том, что это, как для начала, неплохо. 

В Стамбуле Никифоров начал соревнования с попытки на 7,84 м, а уже в третьей приземлился на отметке 8,01 м и еще на несколько шагов приблизился к нормативу на чемпионат Европы в помещении. Напомним, тот составляет 8,05 м.

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Теги: Сергей Никифоров, легкая атлетика
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