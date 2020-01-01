Бех-Романчук: Все еще трудно сказать, когда начну прыгать в длину

Украинская легкоатлетка намерена готовится к будущим стартам в Хмельницком.

Лучшая спортсменка Украины прошлого года пригунья в длину Марина Бех-Романчук начала сезон не с коронных прыжков в длину, а в беге на 60 метров – на Рождественских стартах дистанцию она пробежала за 7,58 секунд и стала дугой, уступив лишь Марии Мокровой.

“Думали над тем, участвовать в Рождественских стартах, ведь были еще не в такой форме, как в прошлом году. Мы начали позже бегать, и это в определенной степени объясняет, почему секунды пока не такие, как хотелось бы. Но мы все же решили приехать и попробовать свои силы. Начали, как и в прошлые годы, со спринта, чтобы потом перенести эту скорость на разбег.

Когда начну прыгать в длину, все еще трудно сказать, поскольку календари до сих пор не сформированы. Мы до сих пор не знаем, что будут проводить в Европе, ведь многие стартов отменяют или переносят. Кроме того еще и женских прыжков в длину этого года в программах очень мало.

Но надеюсь, что хотя бы два турнира за рубежом будет и я смогу посоревноваться в хорошей компании. Все настолько нестабильно, что вообще не знаю, в каких числах это может произойти. Мы рассчитывали на одно, но старт отменили.

Планируем участие в чемпионате Европы в помещении, который будет принимать Торунь. Но планировался и чемпионат мира, а его снова перенесли и это очень расстроило.

К каким бы соревнованиям не готовились, делать будем это дома. В Хмельницком теплый манеж, у меня полноценный сектор, поэтому буду работать там. Все условия у нас есть; не вижу смысла в такой ситуации, которая сейчас в мире, что-то менять“, - отметила Бех-Романчук.