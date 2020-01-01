Переключиться на мобильную версию

Бех-Романчук: Все еще трудно сказать, когда начну прыгать в длину

Комментариев: 0
Украинская легкоатлетка намерена готовится к будущим стартам в Хмельницком.
Марина Бех
Марина Бех
uaf.org.ua

Лучшая спортсменка Украины прошлого года пригунья в длину Марина Бех-Романчук начала сезон не с коронных прыжков в длину, а в беге на 60 метров – на Рождественских стартах дистанцию она пробежала за 7,58 секунд и стала дугой, уступив лишь Марии Мокровой.

“Думали над тем, участвовать в Рождественских стартах, ведь были еще не в такой форме, как в прошлом году. Мы начали позже бегать, и это в определенной степени объясняет, почему секунды пока не такие, как хотелось бы. Но мы все же решили приехать и попробовать свои силы. Начали, как и в прошлые годы, со спринта, чтобы потом перенести эту скорость на разбег.

Когда начну прыгать в длину, все еще трудно сказать, поскольку календари до сих пор не сформированы. Мы до сих пор не знаем, что будут проводить в Европе, ведь многие стартов отменяют или переносят. Кроме того еще и женских прыжков в длину этого года в программах очень мало.

Но надеюсь, что хотя бы два турнира за рубежом будет и я смогу посоревноваться в хорошей компании. Все настолько нестабильно, что вообще не знаю, в каких числах это может произойти. Мы рассчитывали на одно, но старт отменили.

Планируем участие в чемпионате Европы в помещении, который будет принимать Торунь. Но планировался и чемпионат мира, а его снова перенесли и это очень расстроило.

К каким бы соревнованиям не готовились, делать будем это дома. В Хмельницком теплый манеж, у меня полноценный сектор, поэтому буду работать там. Все условия у нас есть; не вижу смысла в такой ситуации, которая сейчас в мире, что-то менять“, - отметила Бех-Романчук.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь