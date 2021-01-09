Магучих повторила рекорд Украины в помещениях

Днепровская прыгунья в высоту одержала победу на турнире в Киеве.

Днепровская прыгунья в высоту Ярослава Магучих победила на турнире Рождественские старты в Киеве с результатом 2.02 метра.

Этот результат — повторение рекорда Украины в прыжках в высоту в помещении. Магучих также на 7 сантиметров опередила ставшую второй киевскую легкоатлетку Юлию Левченко.

Третье место в соревнованиях по прыжкам в высоту заняла еще одна спортсменка из столицы Ирина Геращенко с результатом 1.92 метра.

Напоминаем, что в соревнованиях по бегу на 60 метров второе место заняла Марина Бех-Романчук, которая специализируется на прыжках в длину.