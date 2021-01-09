Бех-Романчук стала второй в беге на 60 метров на Рождественских стартах

Прыгунья в длину показала хороший результат в спринте.

Легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала высокий результат на соревнованиях Рождественские старты в Киеве.

Спортсменка, которая специализируется на прыжках в длину, заняла второе место в беге на 60 метров с результатом 7.58 секунды и проиграла только киевлянке Марии Мокровой, пробежавшей эту дистанцию за 7.49 секунды.

Третье место с таким же временем, как и у Бех-Романчук, заняла еще одна спортсменка из столицы Ирина Панарина, для которой 7.58 секунды — личный рекорд на этой дистанции.