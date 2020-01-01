Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

Украинка показала лучший результат.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).

Наша спортсменка показала результат в 6,85 метра и обогнала представительницу Швеции Хади Санью, которая стала второй, на два сантиметра. Тройку лучших замкнула колумбийка Катрин Ибарген - 6,61 метра.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Второй этап

1. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,85 м

2. Хади Санья (Швеция) - 6,83 м

3. Катрин Ибарген (Колумбия) - 6,61 м

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги.