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Бех-Романчук завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

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Украинка показала лучший результат.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Getty Images

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла золото в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция).

Наша спортсменка показала результат в 6,85 метра и обогнала представительницу Швеции Хади Санью, которая стала второй, на два сантиметра. Тройку лучших замкнула колумбийка Катрин Ибарген - 6,61 метра.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Второй этап

1. Марина Бех-Романчук (Украина) - 6,85 м
2. Хади Санья (Швеция) - 6,83 м
3. Катрин Ибарген (Колумбия) - 6,61 м

Ранее сообщалось, что Ярослава Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги.

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Теги: футбол, легкая атлетика, Бриллиантовая лига, прыжки в длину
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