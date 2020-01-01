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Магучих выиграла второй этап Бриллиантовой лиги, Левченко - вторая

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Украинские спортсменки успешно выступили в Швеции.
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала победительницей второго этапа Бриллиантовой лиги, который проходит в Стокгольме (Швеция).

Наша спортсменка завоевала золото, с третьей попытки покорив высоту 2 метра. Для 18-летней легкоатлетки это вторая победа кряду на этапах Бриллиантовой лиги.

Второе место заняла еще одна представительница Украины Юлия Левченко, которая показала результат 1,98 метра.

Бриллиантовая лига. Стокгольм. Второй этап

1. Ярослава Магучих (Украина) - 2,00 м
2. Юлия Левченко (Украина) - 1,98 м
3. Никола Макдермот (Австралия) - 1,93 м.

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Теги: легкая атлетика, Ярослава Магучих, Юлия Левченко, Бриллиантовая лига, прыжки в высоту
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