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Украинская легкоатлетка пропустит Олимпиаду из-за длительной дисквалификации

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Наталья Кроль сдала положительную допинг-пробу.
Наталья Кроль
Наталья Кроль
Getty Images

В феврале стало известно, что украинская бегунья Наталья Кроль (в девичестве - Прищепа) сдала положительную допинг-пробу.

По информации Федерации легкой атлетики Украины, организация AIU (Athletics Integrity Unit) приняла решение дисквалифицировать спортсменку на двадцать месяцев. Срок отстранения отсчитывается с 16 января 2020 года.

Все достижения украинки будут аннулированы. Наталья сможет продолжить свою профессиональную деятельность 15 сентября 2021 года. 

Спортсменка не будет подавать апелляцию.

Отметим, что Кроль является двукратной чемпионкой Европы по бегу на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также победительницей Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

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Теги: легкая атлетика, Наталья Кроль, Наталья Прищепа, Олимпийские игры
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