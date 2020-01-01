Красотка пятницы: великолепная украинка, которая выступает в прыжках в длину

СПОРТ bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную легкоатлетку Марину Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину.

Спортсменка – серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года, является четырехкратной чемпионкой Украины (2015—2018) и четырехкратной чемпионкой Украины в помещении (2015, 2017- 2019).

В 2018 году девушка вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука. На аккаунт спортсменки в Instagram подписано более 278 тысяч человек. Со своими фанатами красотка делится весьма горячими снимками.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которую подозревают в романе с Неймаром.