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Красотка пятницы: великолепная украинка, которая выступает в прыжках в длину

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СПОРТ bigmir)net продолжает вести свою постоянную рубрику Красотка пятницы. В этот раз мы представляем вашему вниманию прекрасную легкоатлетку Марину Бех-Романчук.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
instagram.com/marynabekh/

Марина Бех-Романчук – украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину.

Спортсменка – серебряный призер чемпионата мира 2019 и чемпионата Европы 2018 года, является четырехкратной чемпионкой Украины (2015—2018) и четырехкратной чемпионкой Украины в помещении (2015, 2017- 2019).

В 2018 году девушка вышла замуж за украинского пловца Михаила Романчука. На аккаунт спортсменки в Instagram подписано более 278 тысяч человек. Со своими фанатами красотка делится весьма горячими снимками.

Мы собрали самые лучшие фотографии девушки, которые ты можешь посмотреть в нашей галерее:

Напомним, ранее героиней нашей постоянной рубрики Красотка пятницы была сексапильная модель, которую подозревают в романе с Неймаром.

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Теги: легкая атлетика, Красотка пятницы, прыжки в длину, Марина Бех, Марина Бех-Романчук, девушка, фото
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