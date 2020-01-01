Президент федерации легкой атлетики Украины: Мы потеряли финансовую помощь из-за COVID-19

Игорь Гоцул считает, что Японии дорого обойдется перенос Олимпиады.

Президент федерации легкой атлетики Украины Игорь Гоцул рассказал о последствиях пандемии коронавируса в спорте.

“Спорт ощутит на себе огромный удар в экономическом плане. Мы уже получили сообщение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), в котором сказано, что помощь, которую нам выделяли каждый год, теперь выплачиваться не будет. Это показывает, как коронавирус ударил по мировой легкой атлетике. Возможно, в глобальном плане эта сумма не такая большая, но для нас ее потеря довольно болезненна“.

Также Гоцул высказался о переносе Олимпиады на 2021 год.

“Олимпийские игры - дорогое мероприятие. Когда страны берутся их проводить, то рассчитывают на определенную экономическую выгоду. Но есть и негативная сторона. В условиях карантина возрастают общие расходы Олимпиады. Например, для Японии их перенос на 2021 год обойдется в дополнительные 3-4 млрд долларов“, - цитирует функционера издание Диалог.

Ранее сообщалось, что чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на 2022 год.