Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на 2022 год

Мировое первенство отложили на один год из-за переноса Олимпийских игр.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций сообщила, что чемпионат мира пройдет с 14 по 24 июля 2022 года

Изначально турнир должен был состояться в американском Юджине (штат Орегон, США) с 6 по 15 августа 2021 года, но в связи с переносом Олимпийских игр в Токио на следующий год из-за пандемии коронавируса, чемпионат мира было решено также решили отложить на год.

Организаторы мирового первенства выбрали такие даты, чтобы избежать пересечения с Играми Содружества в Бирмингеме (июль) и чемпионата Европы в Мюнхене (август).