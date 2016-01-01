Прищепа сдала положительную допинг-пробу
Украинка применяла запрещенный препарат.
Украинская бегунья Наталья Кроль (в девичестве - Прищепа) сдала положительную допинг-пробу, сообщает WADA.
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Отмечается, что в крови спортсменки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.
Срок дисквалификации Прищепы пока неизвестен.
Отметим, что Наталья является двукратной чемпионкой Европы по бегу на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также победительницей Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).
Ранее сообщалось, что украинскую прыгунью в высоту дисквалифицировали за допинг.
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