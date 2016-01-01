Переключиться на мобильную версию

Прищепа сдала положительную допинг-пробу

Комментариев: 0
Украинка применяла запрещенный препарат.
Наталья Прищепа
Наталья Прищепа
Getty Images

Украинская бегунья Наталья Кроль (в девичестве - Прищепа) сдала положительную допинг-пробу, сообщает WADA.

Читай также: В сарае, головой в дверь: как готовится двукратная чемпионка Европы к Олимпийским Играм

Отмечается, что в крови спортсменки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации Прищепы пока неизвестен.

Отметим, что Наталья является двукратной чемпионкой Европы по бегу на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также победительницей Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Ранее сообщалось, что украинскую прыгунью в высоту дисквалифицировали за допинг.

Поделись:
Теги: олимпийские виды, бег, Наталья Прищепа, допинг
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь