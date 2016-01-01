Украинка применяла запрещенный препарат.

Украинская бегунья Наталья Кроль (в девичестве - Прищепа) сдала положительную допинг-пробу, сообщает WADA.

Читай также: В сарае, головой в дверь: как готовится двукратная чемпионка Европы к Олимпийским Играм

Отмечается, что в крови спортсменки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид.

Срок дисквалификации Прищепы пока неизвестен.

Отметим, что Наталья является двукратной чемпионкой Европы по бегу на 800 метров (Амстердам-2016 и Берлин-2018), а также победительницей Европейских игр в командных соревнованиях (Минск-2019).

Ранее сообщалось, что украинскую прыгунью в высоту дисквалифицировали за допинг.