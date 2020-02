Бубка - о мировом рекорде Дюплантиса: Это фантастическая работа

Президент НОК Украины и рекордсмен по прыжкам с шестом Сергей Бубка поделился мнением о новом мировом рекорде.

Шведский спортсмен Арман Дюплантис на турнире в Торуне поставил новый рекорд. Ему удалось прыгнуть на высоту 6,17 метров.

“Дюплантис побил мировой рекорд по прыжкам с шестом. Фантастическая работа. Мои искренние поздравления Арману. Как прекрасно, что в легкой атлетике есть такие таланты. Удачи. Двигайся выше“, - написал Бубка в Twitter.

6.17!!!@mondohoss600 broke the pole vault world record at @WorldAthletics

Indoor Tour meeting in Torun!



Fantastic job!



My sincere congratulations to Armand and his parents!



It's great athletics has got such talents.



Good luck!

Move higher!@EuroAthletics @worldolympians pic.twitter.com/WwvPWYotXo