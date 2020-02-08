Шведский спортсмен установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Швед превзошел рекорд Лавиллени и Бубки.

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении.

На международном турнире в Торуни (Польша) шведу удалось прыгнуть на 6 метров и 17 сантиметров.

“Я еще в подгузниках начал прыгать на своем заднем дворе. Мне хотелось стать лучшим из всех, побить мировой рекорд. Я не знаю, как объяснить это чувство, но я мечтал об этом с трех лет.

Так много людей, которых хочется поблагодарит. Мама, папа, мои тренеры. Моя мама была на трибунах и видела этот момент своими глазами. Очень много людей верит в меня - это придает сил и помогает преодолевать любые трудности“, - заявил Дюплантис после рекорда.

Отметим, что предыдущий мировой рекорд принадлежал французу Рено Лавиллени, который прыгнул на 6,16 м в 2014 году.

Кроме того, шведу удалось превзойти рекорд Сергея Бубки, который прыгнул на 6,14 м в 1994 году.

Ранее сообщалось, что Бех-Романчук выиграла турнир в Торуне с новым рекордом сезона.