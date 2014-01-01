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Бех-Романчук выиграла турнир в Торуне с новым рекордом сезона

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Украинка показала результат 6,96 м.
Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук
Getty Images

Известная украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла золото на турнире в городе Торунь (Польша).

Наша спортсменка прыгнула на 6,96 м, заработав 10 очков. Второе место заняла нигерийская прыгунья Эсе Бруме, а замкнула тройку Лорен Ужен из Великобритании.

Эта победа позволяет Бех-Романчук занимать вторую строчку в общем зачете Women's Long Jump.

Отметим, что Бех-Романчук обновила рекорд сезона, который сама же установила в конце января в немецком Карлсруэ (6,93 м).

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Теги: Марина Бех-Романчук, легкая атлетика, прыжки в длину
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