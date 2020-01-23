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Украинскую прыгунью в высоту дисквалифицировали за допинг

Комментариев: 3
Екатерина Табашник получила 19 месяцев дисквалификации.
Екатерина Табашник
Екатерина Табашник
instagram.com/katerynahj/

Известная украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник была дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга.

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Как сообщает Athletics Integrity Unit, в допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид. В связи с этим все результаты Табашник, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.

Отметим, что в 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. В прошлом году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место. Личный рекорд харьковчанки - 1,96 м.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Артем Беседен, выступающий за киевское Динамо, провалил допинг-тест. Сам спортсмен отказывается признать вину в употреблении запрещенных средств.

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Теги: легкая атлетика, прыжки в высоту, допинг, Украина
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  23.01.2020, 09:55
Оценка:  0
гость
Прошлой зимой в Австрии поймали немецкого врача который проводил команде "кровяной допинг". Где вопли ВАДА и дисквалификация всей сборной?
гость  (аноним)  23.01.2020, 09:53
Оценка:  0
гость
Ой шо вы кажете? Разве не одни русские на допинге? Кстати Макгрегори признался что один из последних боев проводил пьячным.Алкоголь разве не допинг? Почему не дисквалифицирован?
русс  (аноним)  23.01.2020, 09:51
Оценка:  0
русс
е тая! гнать такой позор из спорта!
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