Украинскую прыгунью в высоту дисквалифицировали за допинг

Екатерина Табашник получила 19 месяцев дисквалификации.

Известная украинская прыгунья в высоту Катерина Табашник была дисквалифицирована на 19 месяцев за употребление допинга.

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Как сообщает Athletics Integrity Unit, в допинг-пробе 25-летней легкоатлетки был обнаружен запрещенный препарат гидрохлортиазид. В связи с этим все результаты Табашник, начиная с 28 марта 2019 года, были аннулированы.

Отметим, что в 2013 году Табашник стала чемпионкой Европы среди юниоров с результатом 1,90 метра. В прошлом году Екатерина на взрослом чемпионате Европы в помещении заняла четвертое место. Личный рекорд харьковчанки - 1,96 м.

Ранее сообщалось, что украинский футболист Артем Беседен, выступающий за киевское Динамо, провалил допинг-тест. Сам спортсмен отказывается признать вину в употреблении запрещенных средств.