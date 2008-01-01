Магучих повторила рекорд Украины и показала лучший результат сезона в мире

Ярослава Магучих сильно стартовала в новом году.

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая в прошлом году сенсационно выиграла серебро чемпионата мира, удачно начала новый сезон.

На мемориале Алексея Демьянюка во Львове 18-летняя украинка повторила рекорд Украины в прыжках в высоту в помещениях, взяв высоту 2,01 м.

Отметим, что данное достижение принадлежало Вите Паламар, которая установила его в 2008 году на чемпионате мира в Валенсии.

Также Магучих возглавила мировой топ-лист. Интересно, что второй результат в мире – 2 метра у другой украинки Юлии Левченко, которая 11 января установила его в Киеве.