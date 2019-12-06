Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года из-за допинга

Ольга Корсун принимала мочегонные препараты.

Федерация легкой атлетики Украины отстранила Ольгу Корсун от соревнований сроком на два года, сообщает издание Экспресс. Отмечается, что в организме спортсменки обнаружили следы мочегонных препаратов.

Генеральный секретарь Федерации Михаил Медведь рассказал, что обнаруженные препараты помогают сгонять вес и стимулируют мышцы.

“Если бы у нее обнаружили анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на четыре года.

Мочегонные препараты не считаются серьезным допингом. Они помогают сгонять вес и стимулируют мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях“, - заявил бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.

Дисквалификация Корсун начала действовать 12 июня 2019 года и закончится 11 июля 2021 года. Все результаты и призовые, полученные спортсменкой после 12 июля этого года будут аннулированы.

Напомним, Ольга Корсун является чемпионкой Летней Универсиады-2019 в тройном прыжке.