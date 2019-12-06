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Украинскую легкоатлетку дисквалифицировали на два года из-за допинга

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Ольга Корсун принимала мочегонные препараты.
Ольга Корсун
Ольга Корсун
prosportua.com

Федерация легкой атлетики Украины отстранила Ольгу Корсун от соревнований сроком на два года, сообщает издание Экспресс. Отмечается, что в организме спортсменки обнаружили следы мочегонных препаратов.

Генеральный секретарь Федерации Михаил Медведь рассказал, что обнаруженные препараты помогают сгонять вес и стимулируют мышцы.

“Если бы у нее обнаружили анаболические препараты, то было бы решение об отстранении на четыре года.

Мочегонные препараты не считаются серьезным допингом. Они помогают сгонять вес и стимулируют мышцы. Не скажу, что они дают большое преимущество над соперником, но спортсмен оказывается в лучших условиях“, - заявил бывший старший тренер сборной Украины по легкой атлетике Анатолий Голубцов.

Дисквалификация Корсун начала действовать 12 июня 2019 года и закончится 11 июля 2021 года. Все результаты и призовые, полученные спортсменкой после 12 июля этого года будут аннулированы.

Напомним, Ольга Корсун является чемпионкой Летней Универсиады-2019 в тройном прыжке.

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Теги: легкая атлетика, Ольга Корсун, тройной прыжок
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  06.12.2019, 17:21
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Будуть шукати "руку кремля", чи вже знайшли?
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