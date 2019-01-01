Переключиться на мобильную версию

Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира

Комментариев: 0
Украинка попала в число финалисток в номинации "Восходящая звезда".
Ярослава Магучих
Ярослава Магучих
Getty Images

Украинская высотница Ярослава Магучих может получить звание лучшей молодой легкоатлетки мира в 2019 году. Наша спортсменка вошла в пятерку финалисток в номинации “Восходящая звезда“.

Претендуют на эту награду, помимо украинки, Британи Андерсон, Лемлем Хайлу, Гленда Морейон и Ша’Карри Ричардсон.

Достижения спортсменок в 2019 году:

Ярослава Магучих (Украина) - чемпионка Европы U-20 по прыжкам в высоту, рекордсменка мира U-20 (2,04 м), серебряный призер взрослого чемпионата мира в Дохе;

Британи Андерсон (Ямайка) - рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров с барьерами (12,71 с);

Лемлем Хайлу (Эфиопия) - лидер мирового юниорского сезона в беге на 1500 метров (4.02,97 с), бронзовая медалистка Африканских игр, полуфиналистка чемпионата мира;

Гленда Морейон (Эквадор) - обладательница лучшего результата мира среди юниорок по спортивной ходьбе на 20 км (1:25.29 с), лидер юниорского мирового сезона и рекордсменка Южной Америки среди юниорок по спортивной ходьбе на 10 км (43.04 с);

Ша’Карри Ричардсон (США) - рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров (10,75 с) и 200 метров (22,17 с), чемпионка NCAA в беге на 100 метров.

Ранее сообщалось, что Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году.

Поделись:
Теги: легкая атлетика, Ярослава Магучих
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь