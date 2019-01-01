Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира

Украинка попала в число финалисток в номинации "Восходящая звезда".

Украинская высотница Ярослава Магучих может получить звание лучшей молодой легкоатлетки мира в 2019 году. Наша спортсменка вошла в пятерку финалисток в номинации “Восходящая звезда“.

Претендуют на эту награду, помимо украинки, Британи Андерсон, Лемлем Хайлу, Гленда Морейон и Ша’Карри Ричардсон.

Достижения спортсменок в 2019 году:

Ярослава Магучих (Украина) - чемпионка Европы U-20 по прыжкам в высоту, рекордсменка мира U-20 (2,04 м), серебряный призер взрослого чемпионата мира в Дохе;

Британи Андерсон (Ямайка) - рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров с барьерами (12,71 с);

Лемлем Хайлу (Эфиопия) - лидер мирового юниорского сезона в беге на 1500 метров (4.02,97 с), бронзовая медалистка Африканских игр, полуфиналистка чемпионата мира;

Гленда Морейон (Эквадор) - обладательница лучшего результата мира среди юниорок по спортивной ходьбе на 20 км (1:25.29 с), лидер юниорского мирового сезона и рекордсменка Южной Америки среди юниорок по спортивной ходьбе на 10 км (43.04 с);

Ша’Карри Ричардсон (США) - рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров (10,75 с) и 200 метров (22,17 с), чемпионка NCAA в беге на 100 метров.

Ранее сообщалось, что Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы в 2019 году.